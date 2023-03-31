Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu'na katılmak üzere bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi, tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ses getirdi. Türkiye'de de başta Bakanlığım olmak üzere tüm kurumlar, titizlikle Sıfır Atık Projesi'ni uygulamaya başladılar." dedi.

Sıfır Atık Projesi'nin özellikle BM'de alınan kararla dünyaya model olduğuna ve BM politikası haline dönüştüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, 30 Mart'ın da aynı kararla "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak tescillendiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle BM Genel Kurulunda düzenlenen özel oturumda Emine Erdoğan'ın çok güzel bir konuşma yaptığını ve herkesin çok etkilendiğini dile getirdi.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' MOTTOSU DEĞİŞİME İŞARET EDİYOR"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dünya sistemi ve özellikle de BM Güvenlik Konseyinin reforma tabi tutulması için başlattığı girişimi 'Dünya beşten büyüktür' mottosuyla taçlandırmıştır. Tüm dünyada bu kullanılmaya başlandı. Elbette çevre konusunda da diğer konularda da 'Dünya beşten büyüktür' mottosu aslında bir değişime işaret ediyor. Dünya çok hızlı değişiyor, çok problemler var. Bu problemleri çözebilmek için uluslararası sistemin daha etkin olması lazım. Daha çabuk karar alabilmesi lazım. Bu, çevre konusunda da böyle. Savaşlar konusunda da öyle."

Çavuşoğlu, BM ile birlikte yürütülen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, esir takası ve savaş dahil birçok alanda Türkiye ile işbirliği içinde hareket edildiğini belirtti.

BM'nin çevre konusunda da öncü rol oynaması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, sıfır atıkla ilgili "belirlenen tek bir gün" olmaması gerektiğini ve farklı zamanlarda etkinliklerle konu hakkında farkındalık yaratılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Çavuşoğlu, hem BM'nin farklı misyonlarında hem de Türkiye'nin BM daimi temsilciliklerinde sıfır atık konusunda çok sayıda etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

Emine Erdoğan'ın BM'nin sıfır atık konusunda oluşturulan Danışma Kurulunun başkanlığını üstleneceğini anımsatan Çavuşoğlu, aynı zamanda kurulda farklı coğrafyalardan birçok ismin görev alacağına işaret etti.

Çavuşoğlu, "Türkiye'de başarılı olan Sıfır Atık Girişimi'nin dünyada da başarılı olacağını ve BM politikası olarak daha da güçleneceğini düşünüyoruz." dedi.