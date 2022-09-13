Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyanın umudu Türkiye oldu

Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyanın umudu Türkiye oldu

Çavuşoğlu, Kuzeykent Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yılda Türkiye'ye yaptığı hizmetlerle Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirdiğini söyledi.

Türkiye'yi ilgilendiren konularda artık başkalarının karar almasına müsaade etmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bizi ilgilendiren her konuda oyunun kurallarını biz belirliyoruz. Ola ki başkaları Türkiye'nin aleyhine oyun kurmaya çalışıyorsa o oyunu da bozuyoruz." diye konuştu.

- "GİRİŞİMCİ VE İNSANİ DIŞ POLİTİKA DİYORUZ"

Her ülkenin kendi çıkarlarıyla ilgili politikaları bulunduğunu ancak bu politikaların ilkeli ve tutarlı olması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: