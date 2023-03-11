VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tren garı işyeri vagon evi
Onbeşliler gardaşlarının yanında!
Yaraları saran resim analizi
Gölge oyunuyla yüzler gülüyor
WhatsApp'a yeni emojiler geldi
Depp'in konserine 18 yaş sınırı
Festivalde Girik'e saygı duruşu
Devrim GS ailesine girdi
Sette talihsiz kaza
Güvenmem önemli
Fatih sadece arkadaşım!
Depremzede bebeğe sütanne oldu
Sürpriz yapacak
Proje bekliyor
Ayrılsak da beraberiz
Memleketine yardım eli
Acımızı unutmadık
MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu: Tüm birimlerimiz sahada
Brezilya Amazonlarında şubat ayında "ormansızlaştırma rekoru" kırıldı
Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor
Pakistan'dan depremzedelere yardım taşıyan 3. gemi yola çıktı
Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor
11 Mart 2023 Cumartesi 16:24:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 16:24:00

Bakan Çavuşoğlu: Tüm birimlerimiz sahada

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin yaralarının sarılması için tüm kurumların gece gündüz çalıştığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, belediye binası olarak hizmet veren halk kütüphanesinde, koordinatör olarak görev yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'den bilgi aldı.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden 11 ilin, birçok ilçe, köy ve beldenin etkilendiğini söyledi. Afşin'in de depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Malum Elbistan ikinci depremin olduğu merkez. Dolayısıyla bu bölgelerde epeyce hasar var ama yaraları hep beraber sarıyoruz. Koordinatör valilerimiz, zaten belediye başkanımız burada. Belediye binamız maalesef yıkılmış ama konteynerlerde ve kültür merkezinde her türlü hizmeti vatandaşlarımıza verirken yeni yapılacak konutlarımızın da planlamaları yapılıyor." diye konuştu.

Afşin'in avantajlı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Çünkü daha önceden şehri taşıma çalışmalarının faydasını görüyoruz. Etütler falan tabii tekrar yapılması lazım, onlar yapılıyor. Ama bu süreçte yeni evler yapılıncaya kadar da vatandaşlarımızı konteynerlerde, çadırlarda rahat ettirmek için her türlü çalışmalar yapılıyor. Özellikle burada şimdi konteyner kamplar kurulmaya başlandı. Sürekli çadırlarda kalmak olmaz, vatandaşlarımızı sürekli çadırlarda tutamayız. Kırsalda tabii vatandaş tarlasının, bahçesinin başına gidiyor, mevsim başladı. Dolayısıyla oraya giden kardeşlerimize de gerekli imkanları sağlamak lazım. Diğer taraftan sağlık olsun, günlük ihtiyaçlar olsun her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Jandarmamız, askerimiz, komandomuz, polisimiz tüm birimlerimiz sahada. Sadece Afşin'de değil tüm deprem bölgelerini dolaşıyoruz. Her yerde herkes gece gündüz yaraları sarmak için ve şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için çalışıyor."

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat bu çalışmaları koordine ettiğini ve sahadan bilgiler aldığını dile getirdi.

Tüm bakanların gece gündüz deprem bölgelerinde çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız da fırsat buldukça bölgeyi ziyaret ediyor. Biz de yurt dışından gelen tüm destek ve yardımların koordinasyonunu kurumlarımızla yaparken fırsat buldukça sahaya gelerek arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Afşin'de de birlik, beraberlik içinde herkesin fedakarca çalıştığını gördüm. Bundan da ayrıca memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ilçede kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde depremzedelerle sohbet etti.

Trabzon Köprübaşı Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaretinde Sönmez ailesinin konteynerine misafir olan Çavuşoğlu aileyle bir süre görüştü.

Çavuşoğlu, ilçede kıyafet dağıtımı yapılan yardım çadırını da ziyaret ederek bilgi aldı.

Etiketler : kahramanmaraş deprem mevlüt çavuşoğlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX