Bakan Çavuşoğlu: Tüm birimlerimiz sahada

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, belediye binası olarak hizmet veren halk kütüphanesinde, koordinatör olarak görev yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'den bilgi aldı.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden 11 ilin, birçok ilçe, köy ve beldenin etkilendiğini söyledi. Afşin'in de depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Malum Elbistan ikinci depremin olduğu merkez. Dolayısıyla bu bölgelerde epeyce hasar var ama yaraları hep beraber sarıyoruz. Koordinatör valilerimiz, zaten belediye başkanımız burada. Belediye binamız maalesef yıkılmış ama konteynerlerde ve kültür merkezinde her türlü hizmeti vatandaşlarımıza verirken yeni yapılacak konutlarımızın da planlamaları yapılıyor." diye konuştu.

Afşin'in avantajlı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Çünkü daha önceden şehri taşıma çalışmalarının faydasını görüyoruz. Etütler falan tabii tekrar yapılması lazım, onlar yapılıyor. Ama bu süreçte yeni evler yapılıncaya kadar da vatandaşlarımızı konteynerlerde, çadırlarda rahat ettirmek için her türlü çalışmalar yapılıyor. Özellikle burada şimdi konteyner kamplar kurulmaya başlandı. Sürekli çadırlarda kalmak olmaz, vatandaşlarımızı sürekli çadırlarda tutamayız. Kırsalda tabii vatandaş tarlasının, bahçesinin başına gidiyor, mevsim başladı. Dolayısıyla oraya giden kardeşlerimize de gerekli imkanları sağlamak lazım. Diğer taraftan sağlık olsun, günlük ihtiyaçlar olsun her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Jandarmamız, askerimiz, komandomuz, polisimiz tüm birimlerimiz sahada. Sadece Afşin'de değil tüm deprem bölgelerini dolaşıyoruz. Her yerde herkes gece gündüz yaraları sarmak için ve şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için çalışıyor."

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat bu çalışmaları koordine ettiğini ve sahadan bilgiler aldığını dile getirdi.

Tüm bakanların gece gündüz deprem bölgelerinde çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız da fırsat buldukça bölgeyi ziyaret ediyor. Biz de yurt dışından gelen tüm destek ve yardımların koordinasyonunu kurumlarımızla yaparken fırsat buldukça sahaya gelerek arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Afşin'de de birlik, beraberlik içinde herkesin fedakarca çalıştığını gördüm. Bundan da ayrıca memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ilçede kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde depremzedelerle sohbet etti.

Trabzon Köprübaşı Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaretinde Sönmez ailesinin konteynerine misafir olan Çavuşoğlu aileyle bir süre görüştü.

Çavuşoğlu, ilçede kıyafet dağıtımı yapılan yardım çadırını da ziyaret ederek bilgi aldı.