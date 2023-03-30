Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobagolu mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobagolu mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu'nun New York ziyareti kapsamındaki diplomatik temasları sürüyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Bir sonraki BM Genel Kurul Başkanlığını üstlenecek Trinidad ve Tobago'nun Dışişleri Bakanı Browne ile New York'ta görüştük. İkili işbirliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.