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Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobagolu mevkidaşı ile görüştü
30 Mart 2023 Perşembe 23:49:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 23:49:00

Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobagolu mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Amery Browne ile New York'ta bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun New York ziyareti kapsamındaki diplomatik temasları sürüyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Bir sonraki BM Genel Kurul Başkanlığını üstlenecek Trinidad ve Tobago'nun Dışişleri Bakanı Browne ile New York'ta görüştük. İkili işbirliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Amery Browne

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