04 Şubat 2023 Cumartesi 17:58:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 17:58:00
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in yoluna mayınlar döşüyor
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
- Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in yoluna mayınlar döşüyor
- "Türkiye'nin geleceğine güvenmek önemli, gençlerin en önemli pusulası bu olmalı"
- "6'lı koalisyon, masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyor"
- Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
- Başkan Erdoğan: 14 Mayıs, Kemal'in 'Bay Bay Kemal' olacağı gündür
- İstanbul'da 37 aranan şüpheli gözaltına alındı