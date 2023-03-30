Bakan Çavuşoğlu: 'Tek insanlık tek dünya' yaklaşımını benimsersek sorunları çözebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen, uluslararası göç sorunlarının ele alındığı "Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı"nda gıda krizine değindi.

"Küresel zorluklar ve çatışmalar, çaresiz insanların üzerindeki göç baskısını artırıyor" diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın küresel arzı kritik seviyeye getirdiğine dikkati çekti.

"Biz devreye girdik, BM ile Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde dünyadaki tüm hanelere yardım ediliyor ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, yüksek faiz oranları ve enflasyonun da ulusların fonlara ve kredilere erişimini engellediğini, bunun ayrı bir sorun olduğunu belirtti.

"Türkiye gayrisafi yurt içi hasılaya oranla kalkınma yardımlarında dünyanın ilk üç bağışçısından biri"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılaya oranla kalkınma yardımlarında dünyanın ilk üç bağışçısından biri olduğuna işaret ederek, ihtiyaç sahibi topluluklara yardımların ulaştırılabilmesi için en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bir merkez olarak ortaya çıkan rolü, bölgemizde ve ötesinde enerji istikrarına katkıda bulunuyor" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino'ya Türkiye'deki yıkıcı depremlerde gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Çavuşoğlu, Hatay'da depremde hayatını kaybeden 3 IOM personeli ve ailesi için de başsağlığı diledi.

"SIFIR ATIK GÜNÜ" VURGUSU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, küresel krizlerin arasında atık gibi çevresel sorunların da bulunduğunu ve insan varlığını tehdit ettiğini söyledi.

Çevre konusunda da üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından desteklenen bir girişim olan 30 Mart'ın 'Sıfır Atık Günü' olarak kutlanmasına yönelik bugünkü üst düzey etkinlik bir dönüm noktası olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakan Çavuşoğlu, "Düşünce dünyamızı besleyen kaynaklar açısından da bir krizden bahsedebiliriz. Teknolojik ilerleme hızlı ama dengesiz" diyerek, dünya gençlerinin uygun eğitim fırsatları veya gelecek perspektifinden yoksun olduğunu ve Suriyeli mülteci gençlerin yükseköğrenim kayıtlarının yarısının Türkiye'de yapıldığını söyledi.

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in, "göçmenlerin küresel kamu yararına nasıl katkıda bulunabileceğinin harika örneği" olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Önümüzde karmaşık zorluklar var. Eğer 'tek insanlık, tek dünya' yaklaşımını benimsersek bu karmaşık sorunların üstesinden gelebiliriz" dedi.