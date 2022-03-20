Bakan Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ile ilişkilerimiz Ukrayna'nın hakkını savunmamıza engel olmadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz bu krizin başından beri net bir tutum sergiledik. 2014'te Kırım'ın ilhakına karşı çıktık" dedi. Çavuşoğlu, "Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu biliyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
"2014'te Kırım'ın ilhakına en büyük tepkiyi verdik. İmkan olduğunda Suriye ve Libya gibi zor konularda çalıştık.
Ukrayna ile çok yakınlaştık. Sıcak çatışma çıkmaması için çok uğraştık. Rusya ile ilişkilerimiz hakkı savunmamıza engel olmadı.
Kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Yangın söndürülmezse bu herkesi etkiler.
Temel konularda anlaşma yakın. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde ivme yakalandı.
Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yi bir araya getirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun Türkiye'de olmasını isteriz. Ama önemli olan iki liderin dünyanın neresinde olursa olsun bir araya gelmesi.
Kıymetli kardeşlerim, çok değerli arkadaşlarım. Tüm dünya Türkiye'nin ezber bozan dış politikasını devam ediyor. Brüksel'de Cumhurbaşkanımımızın liderliğinde NATO toplantısına katılacağız.
Bugün Doğu'da varız Batı'da varız. Biz Dünyanın umuduyuz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz kadim bir mirasa sahibiz.
Tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandırdığı sert ve yumuşak gücümüze borçluyuz. "
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