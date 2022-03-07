Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu

Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 372 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:

"Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."