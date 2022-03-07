Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu" dedi.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 372 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:
"Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."
Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣2️⃣.3️⃣0️⃣6️⃣ oldu. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 7, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. ���� pic.twitter.com/AOMBriFy8u
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