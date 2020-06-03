Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı ve Gineli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı ve Gineli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, gün içinde Gine Dışişleri Bakanı Mamady Toure ile de telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.