03 Haziran 2020 Çarşamba 21:36:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 21:36:00
Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı ve Gineli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, gün içinde Gine Dışişleri Bakanı Mamady Toure ile de telefonda görüştü.
Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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