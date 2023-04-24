Bakan Çavuşoğlu, "Sudan'dan bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı. Sudan'dan 189 kişi sınırı geçerek Addis Ababa'ya doğru gidiyor, 850 kişi ise halen orada" açıklamasını yaptı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Türkiye, vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının tahliyeleriyle ilgili bilgi paylaştı.

Çavuşoğlu, "Sudan'dan bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı. Sudan'dan 189 kişi sınırı geçerek Addis Ababa'ya doğru gidiyor, 850 kişi ise halen orada" dedi.