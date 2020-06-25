Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sudan Ortaklık Konferansı'na' katıldıklarını belirtti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Yaptırımların kaldırılması ve yapısal reformlar, Sudan'ın küresel ekonomiyle bütünleşmesini kolaylaştıracak. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
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