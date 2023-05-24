Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Moskova'da düzenlenen, Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili konular ele alındı.
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