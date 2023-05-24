Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Moskova'da düzenlenen, Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili konular ele alındı.