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24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:34:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:34:00

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Moskova'da düzenlenen, Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili konular ele alındı.

Etiketler : Bakanlık Görüşme Suriye Çavuşoğlu
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