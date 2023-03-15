15 Mart 2023 Çarşamba 15:37:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 15:37:00
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.
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