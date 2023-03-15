Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.