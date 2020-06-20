Türkiye-Rusya arasında kritik Libya görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.

Görüşmenin asıl konusu ise Libya oldu. İki ülşke Libya'daki son süreçteki pozisyonlarını bildirdi, sürecin nasıl işleyeceğine dair fikirlerini bildirdi.

Çavuşoğlu ve Lavrov arasında yapılması beklenen görüşme ileri bir tarihe ertelenmiş, Libya meselesi görüşülememişti. Bu noktada görüşme büyük önem arz ediyordu. İki mevkidaşın görüşmesi Türkiye ve Rusya arasında temasların sürdüğünü, 'Köprüler atıldı' haberlerinin asılsız olduğunu gözler önüne serdi.