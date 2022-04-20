VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
Savunma sanayisinde 4 milyar dolarlık hedef
Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bin 367'ye çıktı
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibi yararlandı
Muş'ta toz taşınımı nedeniyle araçlar çamurla kaplandı
Mariupol'deki Türk camisinin bazı bölümleri çatışmalarda hasar gördü
Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'u çocuk
İletişim Başkanı Altun: Uydurma bir tarih algısı, hem tarihe hem de insanlığın bütününe yapılmış bir...
BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 5 milyonu geçti
Zelenskiy'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan
Tarım sezonunun 6 aylık döneminde yağışlar önceki yıla göre yüzde 25 arttı
BOTAŞ 'yeşil enerji' kapasitesini 15 megavata çıkaracak
Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
Temel Kotil'den heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" açıklaması!
Atatürk projesine dahil oldu
Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor
Emre ismini nüfustan sildirdi
Pastanın mum tutacağını da yuttu
Duvarları hayalleriyle renklendiriyor
Köy okulunu iki günde yenilediler
Aylık 7 bin liraya çoban yok
Gmail'in de mesai saati olacak
20 Nisan 2022 Çarşamba 18:51:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 18:51:00

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Türkiye, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Moskova-Kiev hattında mekik diplomasisini devam ettiriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile

görüştükten sonra bugün de Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonla konuştu.

İki bakan Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Etiketler : Türkiye Ukrayna savaşı Mevlüt Çavuşoğlu
Düğün öncesi inceldi

Düğün öncesi inceldi
Kelimelerin yetmediği noktadayım

Kelimelerin yetmediği noktadayım
Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek
Avrupa yolcusu

Avrupa yolcusu
Bodrum'da evlendiler

Bodrum'da evlendiler
Çok abarttılar

Çok abarttılar
Abartıdan uzak

Abartıdan uzak
Özgür müzisyen

Özgür müzisyen
Benzerlik yorumları

Benzerlik yorumları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER