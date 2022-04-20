Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Türkiye, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Moskova-Kiev hattında mekik diplomasisini devam ettiriyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile
görüştükten sonra bugün de Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonla konuştu.
İki bakan Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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