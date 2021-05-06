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06 Mayıs 2021 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 20:07:00

Bakan Çavuşoğlu: Pozitif bir atmosferde görüşmeler yapıldı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Mısır heyetleri arasında Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerin pozitif bir atmosfer içinde yapıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Daha önce Bakan Yardımcımızın başkanlığında Sedat Bey'in başkanlığında bir heyetimizin Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gideceğini duyurmuştuk. Dün ve bugün arkadaşlarımız oradaydı. İskikşafi niteliğinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ortak açıklamada vurgulandığı gibi pozitif bir atmosfer içinde görüşmeler yapıldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk ve Mısır heyetleri
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