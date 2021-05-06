Bakan Çavuşoğlu: Pozitif bir atmosferde görüşmeler yapıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Daha önce Bakan Yardımcımızın başkanlığında Sedat Bey'in başkanlığında bir heyetimizin Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gideceğini duyurmuştuk. Dün ve bugün arkadaşlarımız oradaydı. İskikşafi niteliğinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ortak açıklamada vurgulandığı gibi pozitif bir atmosfer içinde görüşmeler yapıldı.