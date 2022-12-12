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12 Aralık 2022 Pazartesi 22:11:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 22:11:00

Bakan Çavuşoğlu: PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin vermeyeceğiz

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin, gereğini yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun, konuşmasının satır başları şöyle;

Tahıl koridorundan bugüne kadar, 13,5 milyon tondan fazla tahıl dünya piyasalarına ulaştı.Zaporijya Nükleer Santrali'ne dair endişelerin giderilmesi için Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı İstanbul'da sürekli görüştürüyoruz.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESERİZ"

PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin, gereğini yapacağız. Muhataplarımıza şunu da söylüyoruz: ya 2019'da imzaladığınız anlaşmalara uyarsınız, ya da biz gereğini yaparız. Rejim, gerçekçi davranırsa, terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Muhataplarımız çağrılarımıza kulak verirse birlikte yürürüz, terörle birlikte mücadele ederiz. Yok, tepkisiz kalırlarsa, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.

Yurt dışındaki misyon sayımız da artmaya devam ediyor. Son bir yılda 4 yeni temsilcilik açtık ve 257'ye çıktık. 2022 yılında sağladığımız konsolosluk hizmetlerinin sayısı 3 milyonu aştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak
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