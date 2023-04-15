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15 Nisan 2023 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 13:38:00

Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Panamalı mevkidaşı Mencomo'yu İstanbul'da ağırladığını belirtti.

Deprem nedeniyle gösterilen dayanışma ve destekleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Ekonomi, ulaştırma, kültür ve eğitim işbirliğimizi ele aldık. Filistin ve Ukrayna'daki güncel gelişmeler gündemimizdeydi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile de görüştüğünü, güncel gelişmeleri ele aldıklarını ve Libya'da adil, hür ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesini desteklediklerini kaydetti.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu panama janaina tewaney mencomo
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