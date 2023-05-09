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09 Mayıs 2023 Salı 17:22:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 17:22:00

Bakan Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantı kapsamında Rusya'yı ziyaret edecek

Kaynak: AA

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Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında yarın Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantıda, rejim ile ilişkilerin normalleşmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 4'lü toplantıya katılmak üzere bugün ve yarın Rusya'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Etiketler : türkiye rusya iran esed rejimi
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