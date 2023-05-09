Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 4'lü toplantıya katılmak üzere bugün ve yarın Rusya'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.