VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü... Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki törene katılıyor
"Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz"
Mehmetçik Vakfı'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ne özel video
Mısır'a kritik ziyaret... "En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak"
Tekstil ve ham maddelerinden 2 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Çanakkale Zaferi' mesajı
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı
4 Büyüklerden anma mesajı
Japon deprem uzmanı TOKİ binalarını örnek gösterdi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlandı
Malatya'da "konteyner çarşı" kuruluyor
Enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Savunma sanayisinde işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı
BM: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için mümkün olan her şey yapılıyor
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir araya geldi
MSB'den "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
Çanakkale Savaşlarını nasıl kazandık?
Türkiye seçimlerine Batı ilgisi
Depremzedelere yaklaşık 130 milyar liralık destek ödemesi
Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporu depremlerin eğitime etkisini ortaya koydu
Fenerbahçe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak
18 Mart 2023 Cumartesi 11:21:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 11:21:00

Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir araya geldi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, dayanışma ve taziyede bulunmak için 27 Şubat'ta Türkiye'ye gelmişti.

Bu gelişme sonrası 11 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyarette ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu mısır samih şukri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX