22 Mart 2023 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 18:34:00
Bakan Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde "Hayırlı ramazan" dileğinde bulundu.
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