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06 Ekim 2020 Salı 13:15:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 13:26:00

Bakan Çavuşoğlu Bakü'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan'ındır

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Bakü'ye destek ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aliyev ile görüşmesinin ardından mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, haydut devlet Ermenistan'ın insanlık ve savaş suçu işlediğini kaydederek 'Karabağ Azerbaycan'ındır. Biz de Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız' dedi.

Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın açıklaması düzenledi. Bayramov, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur" derken, Çavuşoğlu ise "Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur. Ermenistan Tovuz'a saldırdı, Azerbaycan karşılığını verdi. Uluslararası toplum ateşkes dedi. Ateşkes oldu ne oldu? Ermenistan tekrar Azerbaycan'a saldırdı. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak?" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir kez daha Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan’ı ziyaret ediyorum.

Her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanındayız.

Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan’ındır.

Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.

Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.

Ermenistan Tovuz'a saldırdı, Azerbaycan karşılığını verdi. Uluslararası toplum ateşkes dedi. Ateşkes oldu ne oldu? Ermenistan tekrar Azerbaycan'a saldırdı. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak?

Ermenistan'a 'Derhal Azerbaycan topraklarından çekil' diyebiliyor musunuz? Klasik... 30 senedir aynı çağrılar.

Minsk eş başkanlarıyla defalarca görüştüm. Somut bir planınız var mı? Yok.

Bunun artık böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır.

Bu sorunun barışçıl şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik.

Bu süreçte Azerbaycan'ın haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın da haklının yanında yer alabilmesi için gerçekleri söyleyebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

"MAKSATLARINA KAVUŞMAK İÇİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ YOKTUR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur" ifadelerini kullandı.

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