29 Ocak 2022 Cumartesi 21:49:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 21:49:00
Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ve İslami İşler Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'den dost ve kardeş Maldivler'e Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.
Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah ile İslami İşler Bakanı Zahir ile bir araya geldiğini belirtti.
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