Bakan Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye ile ilgili ifadeleri son derece talihsiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sayın Macron'un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika'da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız.
Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.
Suriye'de siyasi bir çözüme kavuşmak için çabaları artırmaya hazırız.
İhracatın önünde herhangi bir engel olmamalıdır."
Ayrıntılar geliyor...
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