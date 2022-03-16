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16 Mart 2022 Çarşamba 12:27:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 12:27:00

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek

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Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek. İki mevkidaşın görüşmeden sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için bir kez daha devrede.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'da.

Oradaki temaslarının ardından Ukrayna'ya geçecek.

Etiketler : Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu RUSYA UKRAYNA
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