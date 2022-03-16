Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için bir kez daha devrede.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'da.

Oradaki temaslarının ardından Ukrayna'ya geçecek.