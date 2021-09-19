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19 Eylül 2021 Pazar 21:28:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 21:28:00

Bakan Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinde, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam" mesajı verdi.

21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomatik temaslarını sürdürüyor.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam" açıklamasını yaptı.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ HER ALANDA DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Çavuşoğlu, Enzdonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "Önümüzdeki ay ülkemizde ağırlayacağımız Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle BM Genel Kurulu marjında verimli bir görüşme yaptık. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve MIKTA'da Endonezya ile yakın işbirliği içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler KKTC endonezya
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