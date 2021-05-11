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11 Mayıs 2021 Salı 22:48:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 22:48:00

Bakan Çavuşoğlu: Kınama yetmiyor, adım atılması gerek

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalamayacaklarını belirterek, "Kınama yetmiyor, adım atılması gerek" dedi.

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,SuudiArabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulundu.

İsrail'in zulmü karşısında gerekli temasları diğer ülkelerle hemen başlattıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" dedi.

"İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık.

İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık. Gerekli temaslarımızı başlattık. Filistin Dışişleri ile sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir şekilde kınama yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, siyasi düzeyde ele alınması gerektiğini söyledik.

Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması konusu da gündeme geldi. Bayramdan sonra İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı yapacağız.

Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüştü. İki bakanın görüşmede bölgesel ve ikili ilişkileri ele aldığı ifade edildi.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan İsrail
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