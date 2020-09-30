Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Fontelles ile Doğu Akdeniz ve işgalci Ermenistan'ın saldırgan tutumunu görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede 'Ermenistan'ın saldırganlığı' ve Doğu Akdeniz'daki gelişmeler ele alındı.
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