Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede 'Ermenistan'ın saldırganlığı' ve Doğu Akdeniz'daki gelişmeler ele alındı.