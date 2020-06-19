Bakan Çavuşoğlu: İtalya ile Libya'da kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: İtalya ile Libya'da kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.



Görüşme sonrası, Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İtalya ile Libya'da kalıcı barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'in çatışma alanı değil, iş birliği alanı olmasını istiyoruz.

Doğu Akdeniz'in önemli 2 ülkesi olarak refah için birlikte çalışabiliriz. Doğu Akdeniz'in zenginliklerinin tüm ülkeler tarafından paylaşılmasından yanayız. Bizim reaksiyonumuz Türkiye'yi dışlamaya çalışanlaradır. paylaşıma inanan herkesle iş birliğine hazır olduğumuzu sık sık vurguladık.

Enerji faaliyetleri ile ilgili Doğu Akdeniz'de birlikte çalışmak isteyebiliriz, ortak çalışabiliriz. Libya'nın elektrik ihtiyacı, sıkıntılarıyla ilgili de birlikte çalışabiliriz. Libya'daki durumun en çok etkisi Malta ve İtalya'da görülüyor.

Ağustos itibarıyla uçuşların başlamasını görüştük. AB'nin bize yönelik aldığı karar hakkaniyetten uzak. Biz aldığımız tedbirlerin hepsini Avrupa ile paylaştık. İtalya ile Türkiye burada aynı bakıyor, AB ülkelerinin bazıları bu konuları siyasi bir baskı olarak kullanmaması gerekiyor. Bir objektif kriterler konulsun, buna göre karar verilsin.

Di Maio'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Artık ihtilafın sona ermesi gerekli. Avrupa için Libya güvenlik tehdidi oluşturmamalı. En kıza zamanda BM temsilcisinin atanması gerekiyor. Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz.

Tüm silah girişlerini kontrol etmeyi amaçlıyoruz.