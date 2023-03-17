Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO genişlemesi konusu ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NATO GENİŞLEMESİ KONUSU ELE ALINDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede NATO genişlemesi konusu ele alınmıştır" denildi.
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