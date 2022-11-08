Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda attıkları adımlar yetersiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'den alınan vizelerde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Çavuşoğlu, "Vize Süreçlerinin uzaması ile ilgili bir sürü temaslarda bulunduk. Bakanlarla görüştük en sonunda tüm büyükelçileri bakanlığımıza bakan yardımcılarımız Sedat Bey, Faruk Bey çağırdılar. Gerekli duyuruları yaptılar gereğini de yapacağımızı kendilerine söylediler. Neyseki ABD'de dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı ama yetmez" dedi.

"STOCKHOLM'DE GÖRÜŞME OLACAK"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Çavuşoğlu, "İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunsa attıkları adımlar var ama yetersiz. Uzmanlar düzeyinde Stockholm'de önümüzdeki günlerde görüşme olacak" diye konuştu.

"F-16 KONUSUNDA SIKINTI YOK"

Çavuşoğlu, "F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda görüşmeler geçen gün burada Ankara'da da görüşmeler oldu. Askerler arasında herhangi bir sıkıntı yok seyrinde işliyor" ifadelerine yer verdi.

"KAVALA KONUSUNDA İÇ HUKUK İŞLİYOR"

Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir. Size yorum yapmadan gerçekleri söylüyorum. Son 3 sene içinde Türkiye 1122 tane kararı uygulayıp dosyayı kapatmıştır."