Türkiye ile İran arasında kritik karar!

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15 Haziran 2020 Pazartesi 13:40:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 14:08:00

Bakan Çavuşoğlu: İran ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ortak basın açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu ortak basın açıklamasında İran ile uçuşların 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Çavuşoğlu ayrıca Rusya ile ertelenen Libya görüşmesi ile ilgili de, "Rusya ile farklı taraflarda olduğumuz açık. Ateşkes konusunda kriz çıktı yorumları yapılmasın. Görüşmenin ertelenmesi kararını birlikte aldık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 buçuk saat sürdü.

İKİ BAKAN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Kritik toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sınırları açtık. 1 Ağustos'tan itibaren uçuşları da başlatacağız.

Bölgede istikrarsızlık ve terör var. Bundan sonraki süreçte Suriye'de kalıcı barışı getirmek için ne yapmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyor. İran'ın istikrarı ve huzuru da bizim için oldukça önemli. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Şu pandemi bize bir şey öğretti ki, bugün her zamankinden daha fazla işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç var. Tek taraflı adımlar ve yaptırımlar yerine birlikte adım atmak, dayanışmayı artırmak gerekiyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise şu açıklamaları yaptı:

Dünyadaki birçok güç bir virüs karşısında çaresiz kaldı. Tek taraflı politikaların hiç kimseye faydası yok. ABD'ye karşı tek taraflı ambargolarına karşı durdu Türkiye. Türkiye'deki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle yüz yüze görüşmeler azaldı. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Bugün bir anlaşma imzaladık. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. On yıllardır süren sorunu bu anlaşma ile çözmüş olacağız.

Birkaç gün önce karayolu sınırı açıldı. Artık havayolu ile de yolcular gidip gelebilirler inşallah. Bu ayın sonuna kadar İran'ın doğal gaz akışı Türkiye'ye yeniden başlayacak. Türk sanayisi İran doğal gazını kullanabilecek. İnşallah Sayın Erdoğan'ın ziyareti ile de işbirliklerimizi sürdüreceğiz.

SORU - CEVAP

Rusya ile Libya görüşmelerine ilişkin - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Rusya ile daha önce de Libya'da ateşkes için birlikte çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları olarak çalışma yapmamızı talimatlandırdılar.

Bakan yardımcısı ve teknik düzeyde çalışmalar yapıldı. Burada hiçbir ayrılık olmadığı görüldü. Ateşkes sonrası atılacak adımlar için teknik düzeyde devam edilmesinin daha fayda sağlayacağı kararına vardık.

Ruslarla görüşmelerimizde bir sorun yok. Masa sallandı falan gibi bir durum yok. Kalıcı bir ateşkes ve Libya'yı siyasi sürece götürecek konuları biraz daha konuşmamız gerekiyor. Ortak bir belgeyi hazırlamamız gerekiyor. Dün Lavrov ile 2 defa telefon ile görüştük. Erteleme kararını birlikte aldık.

Başka bir yere çekmeye gerek yok. Farklı taraflarda olduğumuz açık da, kriz çıktı değerlendirmeleri doğru değil.

Sınırların açılması ile ilgili net bir tarih belli mi? Karayolları ne zaman açılacak? - Cevad Zarif:

Sınırların ticari giriş çıkışlar için açılması bizim için çok önemlidir. Sağlık protokollerini göz önünde bulundurmak çok önemli. Bizim Yol Bakanlığı'mız ile Ulaştırma Bakanlığı ile görüştü. Demiryolları kesintiye uğramamıştı. Karayolu da ticarete de açıldı. Havayolu için görüşmelerimiz sürüyor. Yolcularımızın giriş çıkışı için en önemli konu insanların sağlığıdır. Sınırlarımızı açma konusunda biz de kesin bir karar almadık.

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