Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geliyor

Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geliyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından iki bakanın öğle saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

