Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri ve Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem dayanışması için Türkiye'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve Nijerya Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammed Musa Bello ile ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem dayanışması için ülkemizde bulunan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya teşekkürlerimizi ilettik." ifadesini kullandı.
Bello ile görüşmesini de Twitter'dan duyuran Çavuşoğlu, "Nijerya Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammed Musa Bello deprem sonrası destek ve dayanışma için Ankara'daydı. Kendisine teşekkür ettik." dedi.
Deprem dayanışması için ülkemizde bulunan #İslamİşbirliğiTeşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'ya teşekkürlerimizi ilettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 23, 2023
Conveyed our thanks to Hissein Brahim Taha, Secretary General of @OIC_OCI, for their solidarity after the #earthquake. pic.twitter.com/06bcqL80ci
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