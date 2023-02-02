02 Şubat 2023 Perşembe 23:07:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 23:07:00
Bakan Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefonda görüştü.
Ayrıntılar geliyor..
- Başkan Erdoğan, bugün Kosova Başbakanı Kurti ile görüşecek
- Bakan Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
- EYT teklifi komisyondan geçti: Salı günü Genel Kurul'da
- Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde teknik heyetler üçlü toplantı yapacak
- ABD'de suça karışan silahların yüzde 54'ünün 3 yılda yasal olarak satın alındığı belirlendi
- Bakan Kurum: On binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz