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02 Şubat 2023 Perşembe 23:07:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 23:07:00

Bakan Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefonda görüştü.

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Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda
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