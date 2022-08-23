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23 Ağustos 2022 Salı 22:07:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 22:08:00

Bakan Çavuşoğlu Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'da devam eden orman yangını hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'daki yangın hakkında telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu görüşmede, yangının söndürülmesi için Gürcistan'a verilecek destek hakkında bilgi verdi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Darchiashvili
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