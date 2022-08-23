Bakan Çavuşoğlu Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'da devam eden orman yangını hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'daki yangın hakkında telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu görüşmede, yangının söndürülmesi için Gürcistan'a verilecek destek hakkında bilgi verdi.
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