Bakan Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile yaptığı telefon görüşmesinde Gambiya'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gambiya'da düzenlenecek İİT İslam Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
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