Bakan Çavuşoğlu: Filistin konusunda Cezayir'le aynı çizgideyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la yaptığı görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Başarılı geçen Arap Birliği Zirvesi için Cezayir'i tebrik eden Çavuşoğlu, "Filistinliler arası diyaloğa yaptıkları katkıdan dolayı hem tebrik ettik hem de teşekkürlerimizi ilettik. Filistin konusunda Cezayir'le aynı çizgideyiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğinde ilişkileri her alanda geliştirmek için Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Tebbun'a dün gerçekleştirdiğimiz 1. Ortak Planlama Grubu Toplantısı'nda ele aldığımız konular hakkında bilgi arz ettik. Bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız çalışmalar hakkında da bilgi verdik."

Tebbun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cezayir'e davet eden mektubunu aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Başta Libya olmak üzere bölgesel konularda da Sayın Cumhurbaşkanı Tebbun'un görüşlerini, değerlendirmelerini ve talimatlarını almaktan büyük bir memnuniyet duyduk." dedi.

Çavuşoğlu, Cezayir'in bölgesel barış ve istikrar için oynadığı rolü Türkiye'nin takdirle karşıladığına işaret ederek "Tüm bu alanlarda işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.