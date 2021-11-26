VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca açıkladı: 5 ülkeye seyahat kısıtlaması
Türkiye'de 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla ülkedeki son durumu görüştü
Yeni varyantın ismi belli oldu! Daha hızlı bulaşıyor
Başkan Erdoğan yarın Türkmenistan'a gidiyor
BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir
Başkan Erdoğan: Bu faizler düşecek
Bakan Soylu: Avrupa'nın, ABD'nin parmak salladığı Türkiye yok
Başkan Erdoğan, İzmir'de Mustafa Denizli Stadı'nı hizmete açtı
Müslüme olayına yayın yasağı... Uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
"Rusya destekli darbe istihbaratı aldık"
Dünya devleri peşinden koşuyor
Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine tepki
Ayasofya Camii'nde görenleri şaşkına çeviren olayla ilgili gerçek ortaya çıktı
Ermenistan'dan Türk SİHA'sı itirafı!
"Türkiye kendi sınırını çizdi"
Müjdeleri peş peşe sıraladı
TSK'ya teslim edildi! Türkiye sınırı keskin göze emanet
Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı!
Koronavirüste "süper varyant"' alarmı
İki gözüne yapılan kornea nakliyle karanlıktan kurtuldu
Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
"Tabutuna çakılan son çivi"
26 Kasım 2021 Cuma 21:19:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 21:19:00

Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla ülkedeki son durumu görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede ülkedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Mekonnen ile görüşerek Etiyopya'daki son durumu ele aldı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına "Etiyopya'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduğumuzu vurgulamıştır" mesajını iletti.

ETİYOPYA BAŞBAKANI İLK KEZ CEPHEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülenmişti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Başbakan Ahmed, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Etiyopya
3 yıl sonra döndü

3 yıl sonra döndü
1500 km yaptı 4 konser verdi

1500 km yaptı 4 konser verdi
Dizi hüsranı

Dizi hüsranı
Hande'nin kasım single'ı

Hande'nin kasım single'ı
Demir 3 yaşında

Demir 3 yaşında
Bostancı hazırlığı

Bostancı hazırlığı
Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber

Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber
Parmak izimle kan grubum orijinal

Parmak izimle kan grubum orijinal
Kubilay'ı da alkışladım

Kubilay'ı da alkışladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER