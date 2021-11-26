Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla ülkedeki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Mekonnen ile görüşerek Etiyopya'daki son durumu ele aldı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına "Etiyopya'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduğumuzu vurgulamıştır" mesajını iletti.

ETİYOPYA BAŞBAKANI İLK KEZ CEPHEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülenmişti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Başbakan Ahmed, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.