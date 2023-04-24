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Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşı ile Sudan'dan tahliyeleri görüştü
24 Nisan 2023 Pazartesi 19:41:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 19:41:00

Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşı ile Sudan'dan tahliyeleri görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesini görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin konular ele alındı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Etiyopya
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