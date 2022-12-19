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19 Aralık 2022 Pazartesi 21:55:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 21:55:00

Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Karzai ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afgan halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin istikrarı için desteğimizi sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

Çavuşoğlu, Raşidov ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkileri ve parlamentolar arası işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti.
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Afganistan Karzai
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