Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Karzai ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afgan halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin istikrarı için desteğimizi sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

Çavuşoğlu, Raşidov ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkileri ve parlamentolar arası işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti.