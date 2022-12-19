Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Karzai ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afgan halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin istikrarı için desteğimizi sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.Çavuşoğlu, Raşidov ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkileri ve parlamentolar arası işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti.
#Afganistan Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'yi ağırladık. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 19, 2022
Afgan halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin istikrarı için desteğimizi sürdüreceğiz.
Hosted former President @KarzaiH. Our solidarity w/ Afghan people & support for stability of Afghanistan will continue. pic.twitter.com/p1axZqP8XU
Komşumuz #Bulgaristan'ın Ulusal Meclisi Başkanı'nı ağırladık. İkili ilişkilerimizi ve parlamentolararası işbirliği konularını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 19, 2022
Hosted Vezhdi Rashidov, Speaker of the National Assembly of our neighbour Bulgaria. Discussed our bilateral & parliamentary relations.�������� pic.twitter.com/y1pW0ucSDa
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