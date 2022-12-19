Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Karzai ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afgan halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin istikrarı için desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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