"Yunanistan kaşınmaya devam ediyor"

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12 Eylül 2022 Pazartesi 11:10:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 11:29:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bu Yunanistan'a bir uyardı

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Ege'deki tacizler üzerinden Yunanistan'a tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: "Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nde konuştu.

Ege'deki Yunanistan tacizlerine değinen Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan'a bir uyarıdır" diye konuştu.

Ağustos ayı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı.

Son olarak da geçen hafta sonu Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmıştı.

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