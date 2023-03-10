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10 Mart 2023 Cuma 17:48:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 17:48:00

Bakan Çavuşoğlu, deprem hasar tespit raporunun 20 Mart'tan önce tamamlanacağını açıkladı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem sonrası hasar tespit raporu çalışmalarına süratle başlandığını ve 20 Mart'ta Avrupa Birliği'nce (AB) düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depreme ilişkin "hasar tespit raporu hazırlanmadığı" iddialarına tepki göstererek, deprem sonrası hasar tespit raporu çalışmalarına süratle başlandığını ve 20 Mart'ta Avrupa Birliği'nce (AB) düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzalaması öncesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar tespit raporu çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, depreme ilişkin "hasar tespit raporu hazırlanmadığı" iddialarını reddederek, "Kurumlarımız, deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladı." dedi.

Dışişleri Bakanlığının eş zamanlı olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği temsilcileriyle istişarelerde bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu istişareler sonucu uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA)" adını verdikleri rapora ilişkin, "(Rapor) Hükümetimizin sahipliğinde ve öncülüğünde, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda, BM-Dünya Bankası-AB uzmanlarının desteğiyle hazırlanıyor." diye konuştu.

Raporun sadece fiziki hasarı değil, yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsadığını belirten Çavuşoğlu, sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, raporun afetten etkilenen bölgelerin dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etme anlayışıyla hazırlandığını söyledi.

Raporun, 20 Mart'ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar zaten BM Acil İnsani Yardım Çağrısı'nın yanı sıra Dünya Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ülkemize bu ihtiyaç kapsamında proje odaklı finansman kararı aldı. Bu çalışma çok önemli bir referans teşkil edecek, gerek konferans kapsamında ülkemize kaynak tahsisi gerekse toparlanma ve yeniden inşaya yönelik projelerimize sağlanacak uluslararası finans bağlamında..." ifadelerini kullandı.

Etiketler : murat kurum deprem hasar tespit

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