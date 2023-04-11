Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'a gidecek
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bulgaristan'a gidecek. Bakan Çavuşoğlu, iş insanları, öğrenciler ve soydaş toplum temsilcileri ile buluşacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Bulgaristan ziyaretine ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin "Şumnu'da iş insanlarımıza hitapta bulunması, öğrencilerle ve iftar programı vesilesiyle soydaş toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülmektedir" denildi.
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