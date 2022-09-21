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21 Eylül 2022 Çarşamba 00:01:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 00:03:00

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları sürüyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkevi binasında Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ile görüştü.

Görüşmede öncelikli olarak Karadağ'daki Türk şirketlerinin sorunları ve Balkanlar'daki güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

Bu görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Bulgaristan Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile bir araya geldi.

Görüşmede, üst düzey temaslar dahil Bulgaristan ile Türkiye arasındaki taşımacılık ve ulaştırma sorunları ile enerji iş birliği konuları gündeme geldi.

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü ikili temaslarına İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile Almanya, Hindistan ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek devam edecek. Ayrıca, İspanya Dışişleri Bakanı ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile de üçlü formatta bir görüşme yapacak.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York
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