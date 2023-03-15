Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Schmidt ile görüştüğünü ve Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

#BosnaHersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'le Ankara'da görüştük. Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.



Hosted High Representative Christian Schmidt in Ankara. Will continue to support the stability & unity of #BosniaAndHerzegovina. �������� pic.twitter.com/HpHDzKHIs4 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2023