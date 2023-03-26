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Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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26 Mart 2023 Pazar 20:57:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 20:57:00

Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.

Açıklama Dışişleri Bakanlığından yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Birleşmiş Milletler'de ülkemizin öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bm guterres

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