Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uzatılması hususu ile Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.