Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Tahıl Anlaşması‘nın uzatılması ile Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uzatılması hususu ile Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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