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18 Ocak 2023 Çarşamba 22:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 22:00:00

Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Kaynak: AA

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'ye F-16 satışı başta olmak üzere ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındı.

Görüşmede Çavuşoğlu, "F-16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz. Talebimiz sadece Türkiye için değil, NATO'nun stratejik çıkarları için önem taşıyor. Müttefikler olarak stratejik diyaloğumuzu devam ettireceğiz. " açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin tahıl koridoru çabalarını takdir ediyoruz"

ABD'li mevkidaşı Blinken, Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin rolüne dikkati çekti. "Türkiye'nin tahıl koridoru konusundaki çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

Blinken, "ABD-Türkiye stratejik mekanizması bizim için büyük önem taşıyor. Yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarımızı çözeriz" şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı, Washington (Vaşingtın)'da yaşayan Türk toplumu temsilcileri ile de buluşacak.

Çavuşoğlu'nun, ziyaret kapsamında Houston ve New York'ta da temaslarda bulunması bekleniyor.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Blinken ABD
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